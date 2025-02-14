Минниханов вручил юбилейные медали ветеранам в Набережных Челнах

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Набережные Челны вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» шести ветеранам. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Наград удостоены участники Великой Отечественной войны Муфтах Нуртдинов и Валентин Лысак, жительница блокадного Ленинграда Людмила Гадалина, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей Борис Кудряшов и Мария Тимонина, а также труженик тыла Анатолий Лазарев.

Минниханов поздравил ветеранов с приближающимся юбилеем Великой Победы и отметил огромный вклад татарстанцев в разгром фашизма. Он напомнил, что из республики на фронт было призвано около 700 тысяч человек, половина из которых погибли или пропали без вести.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Все мы в неоплатном долгу перед поколением наших отцов и дедов. Мы преклоняемся перед невероятной отвагой и силой духа поколения, которое мужественно прошло суровый боевой путь к безоговорочной победе. Несмотря на попытки искажения истории, событий тех лет, мы будем бережно хранить память о беспримерном подвиге нашего народа, спасшего мир от фашизма, — подчеркнул раис Татарстана.

Он также напомнил, что 2025 год объявлен в России и Татарстане Годом защитника Отечества. Минниханов отметил героизм российских военных, участвующих в СВО, и выразил благодарность ветеранам за их вклад в строительство Набережных Челнов и завода КАМАЗ.



Рената Валеева