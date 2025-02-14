Великобритания расширила санкции против России, включив в список замминистра обороны

Власти Великобритании объявили о расширении санкционных списков в отношении России, добавив в них еще пять позиций. Об этом свидетельствует документ, опубликованный Министерством финансов Великобритании, пишет «Интерфакс».

В частности, под санкции попал заместитель министра обороны России Павел Фрадков. Также в черный список включен российский предприниматель Артем Чайка. Кроме того, санкции введены против директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимира Селина.

В санкционные списки также внесены две российские компании: ООО «Росатом — Аддитивные Технологии» и АО «Завод «Киров-Энергомаш».

В октябре 2024 года в рамках очередных антироссийских санкций Великобритания ввела ограничения против Агентства социального проектирования (АСП), АНО «Диалог» и группы компаний «Структура».

Вслед за этим МИД России объявил о введении санкций против 30 британских граждан в ответ на враждебные действия со стороны Великобритании. Среди попавших под санкции — заместитель премьер-министра, главы МВД, Минюста, Минздрава и Минфина, а также представители военного блока, высокотехнологичного сектора и журналистского сообщества.



Рената Валеева