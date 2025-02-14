Путин поручил усилить ответственность банков за хищение средств мошенниками

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России разработать законодательные изменения, направленные на повышение ответственности кредитных организаций за нарушение прав клиентов, ставших жертвами мошеннических схем. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

В частности, речь идет о случаях, когда денежные средства клиентов были похищены в результате мошеннических действий, в том числе с применением методов социальной инженерии.



Повышение ответственности банков должно стимулировать их к более активной защите средств клиентов и предотвращению мошеннических операций.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Срок исполнения — 15 июля 2025 года.

Напомним, Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий микрокредитным организациям выдавать ипотечные займы для реализации региональных программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Рената Валеева