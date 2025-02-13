Госдума одобрила выдачу ипотеки микрокредитными организациями

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий микрокредитным организациям (МФО), на 100% принадлежащим субъектам России, выдавать ипотечные займы для реализации региональных программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Об этом пишет РИА «Новости».



— Законопроект позволяет региональным властям более активно участвовать в решении жилищных проблем граждан, обеспечивая доступ к ипотеке для льготных категорий населения и стимулируя развитие региональных экономик, — заявил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, подчеркнув, что принятие законопроекта станет шагом к созданию прозрачной и эффективной системы ипотечного кредитования.



Чаплин особо отметил необходимость установления Банком России четких требований к деятельности таких МФО для защиты прав заемщиков и предотвращения злоупотреблений. Законопроект обязывает ЦБ формировать перечень таких компаний и размещать его на своем сайте.

Документ также разрешает направлять маткапитал на погашение ипотечных займов, выданных такими микрокредитными компаниями. Однако, как сообщается, правительство считает данное предложение необоснованным.

Рената Валеева