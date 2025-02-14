Первые «зайцы» в Казани попали на штраф в 2,5 тысячи рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани начались масштабные рейды по выявлению безбилетных пассажиров в трамваях и троллейбусах. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В ходе первых проверок были выявлены нарушители, которые не оплатили проезд. На них были составлены протоколы, обязывающие не только оплатить стоимость проезда, но и выплатить штраф в размере 2500 рублей.

Сообщается, что не обошлось без конфликтных ситуаций. На трамвайном маршруте №4 один из пассажиров активно отстаивал право оплатить проезд в конце поездки. Более того, «неравнодушные прохожие», не разобравшись в ситуации, предлагали «юридическую помощь» безбилетнику и даже сообщили в правоохранительные органы, утверждая, что «контролеры тащат женщину в автобус».

Напомним, за отсутствие подтверждения оплаты проезда пассажиры будут платить штраф в размере 2,5 тысячи рублей, а за неоплату перевозки багажа предусмотрен штраф в 1000 рублей.

— Пожалуйста, не забывайте при входе в транспорт оплачивать поездку. Своевременная оплата проезда в транспорте — это, в первую очередь, обязанность пассажира, — подчеркнули в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Рената Валеева