В Госдуме рассмотрят законопроект о выплатах за многолетний брак

Фото: Мария Зверева

В Госдуму внесут законопроект, который предполагает денежные выплаты для семейных пар, состоящих в официальном браке 30 лет и более. С инициативой выступил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который подчеркнул важность поддержки крепких семейных союзов для формирования стабильного общества. Об этом сообщили в ТАСС.

По предложению, пары, отмечающие юбилеи совместной жизни, смогут получать единовременные выплаты в размере:

30 тыс. рублей за 30 лет брака;

40 тыс. рублей за 40 лет;

50 тыс. рублей за 50 лет;

60 тыс. рублей за 60 лет;

70 тыс. рублей за 70 лет.

Документ подразумевает экономическую поддержку семей, которые часто являются основой для возникновения семейных династий и успешных предприятий. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что на федеральном уровне в настоящий момент отсутствуют меры материального поощрения для поддержания института брака, за исключением отдельных местных инициатив.

Также ожидается, что размеры выплат будут ежегодно индексироваться, а для жителей Крайнего Севера и регионов с тяжелыми климатическими условиями будут применяться соответствующие коэффициенты. Если закон будет принят, он вступит в силу 1 января 2026 года.

Напомним, что в России вступили в силу новые законы, ужесточающие правила получения разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев на основании брака с гражданами России. Теперь, чтобы получить РВП вне квоты, брак должен продолжаться не менее трех лет или у пары должен быть общий ребенок.

Анастасия Фартыгина