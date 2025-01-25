В России ужесточили условия получения РВП и ВНЖ на основании брака

Фото: Динар Фатыхов

В России вступили в силу новые законы, ужесточающие правила получения разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев на основании брака с гражданами России. Об этом сообщили в ТАСС.

Теперь, чтобы получить РВП вне квоты, брак должен продолжаться не менее трех лет или у пары должен быть общий ребенок.

Также допускается получение ВНЖ в упрощенном порядке для родителей, если ребенок родился или был усыновлен в зарегистрированном браке.

В случае расторжения брака или его признания недействительным иностранное разрешение на проживание может быть аннулировано. Ранее иностранцы могли подавать на ВНЖ, если у них был ребенок с российским гражданством, но теперь это условие усовершенствовано дополнительными требованиями.

Кроме того, закон теперь позволяет продлить частную визу на год иностранцам, которые являются близкими родственниками граждан России, что увеличивает возможности для воссоединения с семьей.



Анастасия Фартыгина