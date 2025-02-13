Бывший декан Высшей школы журналистики КФУ Толчинский возглавил кафедру в Московском политехе

Фото: Максим Платонов

Леонид Толчинский, ранее занимавший должность декана Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций КФУ, возглавил кафедру журналистики и массовых коммуникаций Московского политехнического университета (МПОЛИТЕХ). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Толчинский, проработавший деканом ВШЖиМК КФУ восемь лет (с 2016 года), покинул пост в августе прошлого года, несмотря на переизбрание на новый пятилетний срок в июне. За время его руководства ВШЖиМК КФУ добилась значительных успехов: были налажены связи с ведущими СМИ, регулярно проводились мастер-классы именитых специалистов, а также достигнуты высокие финансовые показатели.

В своем сообщении Толчинский выразил оптимизм по поводу новых возможностей.

— Начинаю новый этап как менеджер, преподаватель и журналист-практик. С сегодняшнего дня я возглавил кафедру журналистики и массовых коммуникаций Московского политеха. Современная база политеха, лидерство университета в проектном образовании позволят нам вывести журналистское образование на новый уровень и ввести многие практики, которые давно хотел воплотить в жизнь, — написал он.

В настоящее время пост главы ВШЖиМК КФУ занимает доктор педагогических наук, профессор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ и главный редактор издательского дома «Логос» Юлия Андреева.

Рената Валеева