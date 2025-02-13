Естественная убыль населения Татарстана ускорилась в ноябре 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

По данным Татарстанстата, естественная убыль населения Татарстана в ноябре 2024 года увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем. В период с января по ноябрь 2024 года убыль составила 9,2 тыс. человек, тогда как за аналогичный период 2023 года этот показатель был равен 5,7 тысячи.

Рождаемость в Татарстане в январе — ноябре 2024 года снизилась на 3% по сравнению с тем же периодом 2023 года, сократившись с 33,2 тыс. до 32,1 тыс. новорожденных. Смертность также выросла на 3% — с 38,9 тыс. до 41,3 тыс. человек.

Количество заключенных браков в январе — ноябре 2024 года сократилось на 3,5%, составив 22,2 тыс. (на 823 брака меньше, чем в 2023 году). В то же время число разводов уменьшилось с 13,2 тыс. до 12,2 тысячи.

Средний возраст матерей при рождении первенца в Татарстане составил 29 лет.

Рената Валеева