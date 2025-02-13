Госдума проверит ошибку с именем убийцы Пушкина в официальном документе правительства

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету нижней палаты парламента по культуре разобраться в ситуации с неверным указанием имени убийцы Александра Пушкина в официальном документе правительства. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам Смолина, на закрытой части пленарного заседания он обратил внимание на ошибку в постановлении правительства России №527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге».

В документе указано: «место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э., обелиск, 1937 год». Депутат отметил, что в документе перепутали Жоржа Дантеса, убийцу Пушкина, и Эдмона Дантеса, персонажа романа «Граф Монте-Кристо».

Володин поручил председателю Комитета по культуре Ольге Казаковой провести экспертизу и прояснить, является ли это грубой ошибкой или «вопиющей безграмотностью».

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина объявил слово 2024 года — это «Пушкин». По данным пресс-службы института, выбор связан с новым всплеском интереса к наследию поэта в год 225-летия со дня его рождения.

Рената Валеева