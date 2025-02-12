МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с помощью фишингового сайта
МВД России выпустило предупреждение о фишинговом ресурсе, который пытается выманить у студентов код доступа к их аккаунтам на портале «Госуслуги», сообщили в пресс-службе ведомства.
Мошенники маскируются под государственную систему оценивания студентов и используют ссылки, которые выглядят легитимно, такие как гесос.рус и gesos.ru. Однако они ведут на менее надежный адрес: https://xn-c1ae1alb.xn-p1acf/.
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД отметили, что на портале «Госуслуги» студенты могут воспользоваться различными услугами, включая подачу заявлений для поступления в вузы и колледжи без необходимости личного визита. Кроме того, доступна возможность заказать онлайн-справки о доходах или статусе студента, а также оформить социальные льготы, в том числе скидки на проезд и студенческие выплаты.
- В ведомстве призвали студентов быть осторожными и не раскрывать свои данные на подозрительных ресурсах.
Напомним, что министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин предупредил о росте случаев мошенничества, направленных на детей. Злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы обманом заставить детей передать доступ к финансовым средствам родителей.
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