Мошенники в Лениногорске продолжают обманывать жителей под видом правоохранительных органов

Фото: Ирина Плотникова

В Лениногорске участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются работодателями и сотрудниками правоохранительных органов. В дежурную часть местного отдела МВД обратились два мужчины, ставшие жертвами похожих схем, сообщили в пресс-службе ведомства по Татарстану.

По информации полиции, мошенники начали свои действия с телефонных звонков с неизвестных номеров, утверждая, что произошла утечка личной информации, и обвиняя мужчин в пособничестве преступникам. Затем к потерпевшим якобы подключались сотрудники правоохранительных органов.

Один из мужчин был убежден, что на него оформлен кредит и для предотвращения дальнейших действий мошенников ему необходимо взять новый кредит и перевести деньги на «безопасный счет». В результате он потерял 170 тыс. рублей. Второй заявитель также был запуган угрозами о заведении уголовного дела и, следуя указаниям мошенников, лишился 710 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК «Мошенничество». Полиция призывает граждан быть внимательными и не доверять подобным сообщениям. При получении подозрительных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и помнить, что «безопасные счета» — это лишь уловки мошенников.

Накануне жители Татарстана столкнулись с мошеннической схемой, связанной с обещанием бесплатного обучения на IT-профессии в онлайн-университете Urban. Многие татарстанцы, привлеченные рекламой компании «ЭдЭкс», оказались вынуждены оформлять кредиты и рассрочки, чтобы оплатить обучение.



Анастасия Фартыгина