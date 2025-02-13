В Казани многоквартирный дом на улице Муштари признали аварийным

В Казани многоквартирный дом №6 по улице Муштари официально признали аварийным и подлежащим реконструкции. Это решение было принято Исполкомом города на основании заявления собственников и нанимателей, а также заключения городской межведомственной комиссии. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии столицы Татарстана.

В соответствии с техническим заключением ООО «Горжилремпроект» от 15 июля 2019 года, дом был признан непригодным для проживания. Теперь Управлению жилищной политики Исполкома поручено в срок до 1 января 2031 года принять меры по расселению жильцов, которые занимают квартиры в этом многоквартирном доме.

Кроме того, администрации Вахитовского и Приволжского районов предписано обеспечить безопасность граждан вблизи дома после отселения жильцов, ограничив доступ в потенциально опасную зону.



Анастасия Фартыгина