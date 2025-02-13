Казань вошла в десятку городов с самым высоким интересом к Дню книгодарения

Жители Поволжья чаще других интересуются Днем книгодарения, среди городов лидирует Казань

Фото: Динар Фатыхов

В России 14 февраля в девятый раз отметят День книгодарения. Акция «Дарите книги с любовью» проходит с 10 по 16 февраля. В эти дни люди дарят книги друг другу, библиотекам, школам и фондам. По данным «Вордстат», жители Поволжья чаще других интересуются Днем книгодарения. Среди городов лидирует Казань. Москва и Санкт-Петербург также вошли в топ-10.

Эксперты отмечают, что чтение развивает, сближает и влияет на экономику. Десять минут чтения в день расширяют кругозор. Чтение вслух укрепляет связь между родителями и детьми. Три четверти родителей, которым читали в детстве, читают своим детям. Чем больше люди читают, тем лучше развивается экономика.

День книгодарения охватил 88 регионов России. К акции присоединились 5800 библиотек, более 50 издательств и 1100 книжных магазинов. В регионы было доставлено 130 тонн книг. За последние пять лет интерес к празднику вырос на 208%.

Кроме этого, в 2025 году НАФИ провел исследование, по которому 53% россиян любят дарить или получать книги. Среди опрошенных 77% хотя бы раз дарили книгу.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова