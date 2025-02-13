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Литературная премия PEN/Faulkner Award объявила длинный список номинантов 2025 года

17:12, 13.02.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

Жюри рассмотрело 414 произведений из 166 издательств

Литературная премия PEN/Faulkner Award объявила длинный список номинантов 2025 года
Фото: Скриншот с сайта PEN/Faulkner Award

Организаторы назвали имена авторов, вошедших в длинный список претендентов на PEN/Faulkner Award for Fiction 2025 года:

  • Пеми Агуда, Ghostroots;
  • Сьюзан Муадди Даррадж, Behind You Is the Sea;
  • Луиза Эрдрич, The Mighty Red;
  • Персиваль Эверетт, James;
  • Гарт Гринвелл, Small Rain;
  • Рейчел Кушнер, Creation Lake;
  • Рубен Рейес-младший, There Is a Rio Grande in Heaven;
  • Дэнзи Сенна, Colored Television;
  • Бен Шаттук, The History of Sound;
  • Джон Верчер, Devil Is Fine.

Жюри, в составе Брюса Холсингера, Диши Филиау и Луиса Альберто Урреа, рассмотрело 414 произведений, опубликованных в 2024 году. Работы прислали из 166 издательств. Эксперты отмечают, что список демонстрирует разнообразие американской литературы. В начале марта жюри огласит имена пяти финалистов. Имя победителя объявят в апреле. Церемония награждения состоится 15 мая в Вашингтоне.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова

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