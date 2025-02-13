Литературная премия PEN/Faulkner Award объявила длинный список номинантов 2025 года
Жюри рассмотрело 414 произведений из 166 издательств
Организаторы назвали имена авторов, вошедших в длинный список претендентов на PEN/Faulkner Award for Fiction 2025 года:
- Пеми Агуда, Ghostroots;
- Сьюзан Муадди Даррадж, Behind You Is the Sea;
- Луиза Эрдрич, The Mighty Red;
- Персиваль Эверетт, James;
- Гарт Гринвелл, Small Rain;
- Рейчел Кушнер, Creation Lake;
- Рубен Рейес-младший, There Is a Rio Grande in Heaven;
- Дэнзи Сенна, Colored Television;
- Бен Шаттук, The History of Sound;
- Джон Верчер, Devil Is Fine.
Жюри, в составе Брюса Холсингера, Диши Филиау и Луиса Альберто Урреа, рассмотрело 414 произведений, опубликованных в 2024 году. Работы прислали из 166 издательств. Эксперты отмечают, что список демонстрирует разнообразие американской литературы. В начале марта жюри огласит имена пяти финалистов. Имя победителя объявят в апреле. Церемония награждения состоится 15 мая в Вашингтоне.
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