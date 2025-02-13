Литературная премия PEN/Faulkner Award объявила длинный список номинантов 2025 года

Жюри рассмотрело 414 произведений из 166 издательств

Организаторы назвали имена авторов, вошедших в длинный список претендентов на PEN/Faulkner Award for Fiction 2025 года:

Пеми Агуда, Ghostroots;

Сьюзан Муадди Даррадж, Behind You Is the Sea;

Луиза Эрдрич, The Mighty Red;

Персиваль Эверетт, James;

Гарт Гринвелл, Small Rain;

Рейчел Кушнер, Creation Lake;

Рубен Рейес-младший, There Is a Rio Grande in Heaven;

Дэнзи Сенна, Colored Television;

Бен Шаттук, The History of Sound;

Джон Верчер, Devil Is Fine.

Жюри, в составе Брюса Холсингера, Диши Филиау и Луиса Альберто Урреа, рассмотрело 414 произведений, опубликованных в 2024 году. Работы прислали из 166 издательств. Эксперты отмечают, что список демонстрирует разнообразие американской литературы. В начале марта жюри огласит имена пяти финалистов. Имя победителя объявят в апреле. Церемония награждения состоится 15 мая в Вашингтоне.

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Екатерина Петрова