За выполнение норм ГТО с 2025 года можно получить налоговый вычет

Сумма составит 2 340 рублей

Фото: Динар Фатыхов

Записаться на выполнение нормативов можно будет через портал «Госуслуги»: в личном кабинете пользователи будут видеть свой уникальный идентификационный номер и информацию о присвоенных знаках. Помимо этого, начиная с 2025 года через «Госуслуги» жители смогут получить налоговый вычет за выполнение нормативов.

— За выполнение норм ГТО с 2025 года можно получить налоговый вычет в размере 2 340 рублей. Это особенно актуально для работающих граждан. Школьники, студенты, пенсионеры, нетрудоустроенные и родители в декретном отпуске выплату получить не смогут. Считаем, что такая возможность станет дополнительной мотивацией для наших граждан к занятиям физической культурой и спортом, — пояснил заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев.

Стоит отметить, что выплату получат только те граждане, которые выполнят нормы на знак отличия — золотой, серебряный или бронзовый.

Дарья Беззубова