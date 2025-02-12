Форвард «Ак Барса» Сафонов: «Газую в состав, скоро увидимся на льду»

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов выложил в соцсетях видео, в котором намекнул на скорое возвращение в состав команды. Хоккеист пропустил месяц из-за травмы руки, полученной в матче с «Салаватом Юлаевым» в январе.

— Газую в состав, скоро увидимся на льду, — подписал видео Сафонов, на котором заснял, как занимается в спортзале.



До травмы Сафонов выходил во второй тройке атаки «Ак Барса» с Александром Барабановым и Артемом Галимовым. Без него казанская команда одержала девять побед в 12 матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Сафонов в текущем сезоне забил шесть шайб и отдал 11 голевых передач в 39 играх «регулярки».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне «Ак Барс» крупно проиграл в Казани «Торпедо» со счетом 1:5, прервав пятиматчевую победную серию в чемпионате.

Зульфат Шафигуллин