Программа «Пушкинская карта» продолжит работу в рамках нацпроекта «Семья»

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Программа «Пушкинская карта» продолжит свою работу с 2025 года в рамках национального проекта «Семья», при этом все условия для пользователей и учреждений — участников программы сохранятся. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве культуры России.

— С 2025 года реализация программы «Пушкинская карта» осуществляется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который вошел в национальный проект «Семья». Условия для пользователей и учреждений — участников программы в связи с переходом в проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» сохраняются, — говорится в официальном сообщении Минкультуры.

В России по программе «Пушкинская карта» оформили карты 11 млн молодых людей, а общая стоимость проданных по ней билетов составила 36,4 млрд рублей. Особенно активно к программе присоединились жители некоторых регионов: в Чувашии, Татарстане и Удмуртии, а также в Нижегородской, Оренбургской, Костромской и Архангельской областях более 95% молодых людей уже пользуются «Пушкинской картой».

Рената Валеева