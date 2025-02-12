КПРФ внесла в Госдуму проект постановления об амнистии к 80-летию Победы

Фото: Максим Платонов

КПРФ инициировали проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Авторы обосновывают необходимость историческими традициями российской государственности и стремлением укрепить авторитет госвласти. Предлагается применить амнистию к широкому кругу лиц, основываясь на социально-возрастном критерии и необходимости смягчения участи осужденных, рисковавших своим здоровьем и жизнью в интересах Родины.

Проект постановления предусматривает освобождение от наказания впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. Амнистия также затронет лиц, участвовавших в боевых действиях по защите Отечества, тружеников тыла и участников локальных войн и вооруженных конфликтов с участием Вооруженных Сил СССР и России.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Под действие амнистии подпадут военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, гражданский персонал Вооруженных Сил и других воинских формирований, участвовавшие в боевых действиях.

Кроме того, предлагается освободить от наказания лиц, награжденных госнаградами, несовершеннолетних, женщин с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами, беременных женщин, одиноких мужчин с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами, мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет, инвалидов I и II групп.

Проект постановления предусматривает освобождение от наказания осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно, совершивших преступления по неосторожности, а также условно осужденных и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы. Также планируется прекращение уголовных дел в ходе досудебного производства для указанных категорий лиц, сокращение неотбытой части наказаний для некоторых категорий и снятие судимости с ряда лиц, освобожденных от наказания.

Напомним, Путин подписал указ о выплате по 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, узникам концлагерей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда.

Рената Валеева