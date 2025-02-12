Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Татарстане остается ниже эпидпорога

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последнюю неделю зарегистрировано 14,4 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

При этом отмечается, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом на 36,1% ниже эпидемического порога.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за период с 3 по 9 февраля в Татарстане было выявлено 203 случая заражения коронавирусной инфекцией. За это же время 192 человека выздоровели от COVID-19.

По сравнению с предыдущей неделей (209 случаев) заболеваемость COVID-19 в Татарстане снизилась почти на 2,9%. С 27 января по 2 февраля от коронавирусной инфекции выздоровели 196 человек.

Рената Валеева