Новости спорта

11:55 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

По факту самоубийства Яниса Тиммы проведут дополнительную проверку

09:14, 12.02.2025
По факту самоубийства Яниса Тиммы проведут дополнительную проверку
Фото: Максим Платонов

Московские следователи проведут дополнительную проверку обстоятельств самоубийства латвийского баскетболиста Яниса Тиммы после обращения его родственников. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

— Прокуратура вернула материалы доследственной проверки следствию, которое проведет дополнительную проверку, — сообщил источник агентства.

Ранее следственная проверка, проведенная правоохранительными органами, подтвердила, что бывший супруг певицы Анны Седоковой покончил с собой.

Янис Тимма выступал за петербургский «Зенит», казанский УНИКС и подмосковные «Химки» с 2015 по 2021 год. В сезоне 2014/15 он был признан лучшим молодым игроком Единой лиги. На драфте НБА 2013 года Тимма был выбран клубом «Мемфис Гриззлис» под общим 60-м номером, за сборную Латвии провел 68 матчей.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Спорт

Новости партнеров

Читайте также