По факту самоубийства Яниса Тиммы проведут дополнительную проверку
Московские следователи проведут дополнительную проверку обстоятельств самоубийства латвийского баскетболиста Яниса Тиммы после обращения его родственников. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
— Прокуратура вернула материалы доследственной проверки следствию, которое проведет дополнительную проверку, — сообщил источник агентства.
Ранее следственная проверка, проведенная правоохранительными органами, подтвердила, что бывший супруг певицы Анны Седоковой покончил с собой.
Янис Тимма выступал за петербургский «Зенит», казанский УНИКС и подмосковные «Химки» с 2015 по 2021 год. В сезоне 2014/15 он был признан лучшим молодым игроком Единой лиги. На драфте НБА 2013 года Тимма был выбран клубом «Мемфис Гриззлис» под общим 60-м номером, за сборную Латвии провел 68 матчей.
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