Следственная проверка показала, что экс-игрок УНИКСа Тимма покончил с собой

Фото: Максим Платонов

Следственная проверка, проведенная правоохранительными органами, подтвердила, что латвийский баскетболист Янис Тимма, бывший супруг певицы Анны Седоковой, покончил с собой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

— Проведенная проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились, — отметил собеседник агентства. Ранее юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы семьи Тиммы, сообщила о том, что родные спортсмена получили отказ в возбуждении уголовного дела и намерены обжаловать это решение.

Тело 32-летнего баскетболиста было найдено в центре Москвы 17 декабря. Прощание с Тиммой прошло 28 декабря в Риге, однако Анна Седокова не присутствовала на похоронах.

Янис Тимма выступал за петербургский «Зенит», казанский УНИКС и подмосковные «Химки» с 2015 по 2021 год. В сезоне 2014/15 он был признан лучшим молодым игроком Единой лиги. На драфте НБА 2013 года Тимма был выбран клубом «Мемфис Гриззлис» под общим 60-м номером, за сборную Латвии провел 68 матчей.

Рената Валеева