Депутаты внесут проект о введении оценки за поведение в школах

Фото: Анастасия Фартыгина

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предлагающий ввести в российских школах оценку за поведение. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».



Проект федерального закона предлагает дополнить статью 66 ФЗ РФ «Об образовании» пунктом, обязывающим школы сопровождать получение начального и среднего общего образования «аттестационным отзывом о поведении, проводимым путем оценивания составных элементов поведения обучающихся педагогическим работником».

Суть инициативы заключается в создании своего рода «дневника социального поведения», который поможет школьникам осознать важность вежливости, умения слушать и работать в команде. Знание об оценивании поведения будет мотивировать учеников быть внимательнее к окружающим и соблюдать нормы поведения.



Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах и представить доклад до 1 июля.

Рената Валеева