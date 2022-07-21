Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России

Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России. Об этом написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Среди новых ограничений — частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Также все действующие санкции против России продлили до конца января 2023 года.

Фото: wikimedia.org

Европейский союз начал работу над седьмым пакетом санкции в начале июня.

В шестом утвержденном пакете антироссийских санкции предполагается отказ стран Евросоюза от импорта нефти из России в течение полугода, от импорта нефтепродуктов — на восемь месяцев. Также речь идет о поэтапном отказе от российской нефти, перевозимой по морю. Временное исключение сделано для трубопроводной нефти. В новый санкционный пакет вошло отключение от системы SWIFT Сбербанка, «Россельхозбанка» и Московского кредитного банка, а также запрет на вещание на территории Европы телеканалов «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр-Международный».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина