Тренер «Ак Барса» Гатиятулин объяснил крупное поражение от «Торпедо»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин назвал отсутствие скоростей у игроков причиной крупного поражения от «Торпедо». «Барсы» уступили в Казани со счетом 1:5 в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По словам Гатиятулина, хоккеистам «Ак Барса» не хватило командной скорости.

— Возможно, выпали из ритма, потому что упала командная скорость. Чаще обычного ошибались в передачах и сменах. Не хватало скорости. Первые семь минут мы неплохо играли, шли в давление, заставляли соперника ошибаться. Потом где-то не хватило движения, соперник стал больше контролировать шайбу, отсюда пошли ошибки, которые привели к пропущенным шайбам, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию в чемпионате. Команда Гатиятулина занимает второе место в Восточной конференции. «Торпедо» осталось на восьмой строчке турнирной таблицы Запада.



Следующий матч «Ак Барс» проведет в Уфе 14 февраля с «Салаватом Юлаевым» в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин