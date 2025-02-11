Песошин: работу со школами надо оценивать не как «лишние затраты», а как инвестиции в будущие кадры

Фото: Екатерина Петрова

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил провести масштабную работу со школами республики, направленную на укрепление взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями промышленности с целью подготовки квалифицированных кадров. Об этом он заявил на семинаре-совещании по лучшим кадровым практикам в этой сфере.

— Современная экономика предъявляет новые требования к подготовке специалистов. Важно обеспечить школьников и студентов необходимыми знаниями и навыками. И здесь особое значение приобретает сотрудничество между образовательными учреждениями и предприятиями, — подчеркнул Песошин.

По результатам семинара-совещания будут выработаны конкретные планы действий, однако, как отметил премьер-министр, «все наши планы могут так и остаться на бумаге, если мы не будем этим заниматься».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В связи с этим, Минпромторгу совместно с Минобразования поручено организовать работу со школами, организациями дополнительного образования и закрепленными предприятиями для подписания соглашений и разработки конкретных планов. Аналогичная работа должна быть проведена во всех муниципальных образованиях республики.

Песошин также обратился к руководителям предприятий, призвав их оценивать работу со школами не как «лишние затраты», а как инвестиции в будущие кадры.

— Сегодня нужно оценивать работу со школами и участие в жизни школ не как «лишние затраты», а как инвестиции в кадры. Только так можно достичь требуемого результата, — подчеркнул премьер-министр.

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Рената Валеева