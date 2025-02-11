Правительство рассмотрит возможность поощрения учителей за успехи учеников
Кабмин совместно с ФНС прорабатывает механизм поощрения учителей за успехи их учеников. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.
По словам Чернышенко, планируется, что успехи подготовленного ученика будут отражаться на доходе учителя посредством налоговых льгот, поскольку НДФЛ является региональным налогом.
— Мы сейчас вместе с Федеральной налоговой службой, поскольку НДФЛ — это региональный налог, прорабатываем такую возможность, чтобы успех подготовленного ученика отражался на доходе и учителя, — сказал вице-премьер.
Чернышенко уточнил, что данная система будет основана на принципе вознаграждения тренеров, подготовивших чемпионов в спорте, по всей цепочке специалистов, причастных к успеху.
Со следующего учебного года российские школы перейдут на единые государственные учебники по ключевым мировоззренческим предметам: истории, обществознанию и духовно-нравственной культуре России.
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