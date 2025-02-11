«Ак Барс» назвал состав на матч с «Торпедо» в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Стал известен состав «Ак Барса» на матч с «Торпедо» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоится в Казани в 19:00 по московскому времени.

Форвард «Ак Барса» Артем Галимов пропустил предматчевую раскатку команды, однако оказался в заявке на игру. Нападающий выйдет на лед во второй тройке атаки с Александром Барабановым и Егором Коршковым. В воротах казанцев сыграет Амир Мифтахов, его сменщиком станет Тимур Билялов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Седьмым защитником впервые заявлен Степан Терехов, заменивший Никиту Евсеева. Форвард Радэль Замалтдинов не попал в заявку на матч с «Торпедо». Также в шестой раз подряд не включен в состав канадский нападающий Ник Петан.

Матч «Ак Барс» — «Торпедо» в прямом эфире покажет телеканал ТНВ в 19:00 по мск. В сентябре казанская команда победила соперника в Нижнем Новгороде со счетом 3:2 по буллитам.

Зульфат Шафигуллин