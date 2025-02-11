В Татарстане должностных лиц УК оштрафовали на 934 тыс. рублей за неделю

Фото: предоставлено жителем дома Чекиста

За прошедшую неделю Госжилинспекция Татарстана привлекла к административной ответственности 34 должностных лица управляющих организаций за различные нарушения в сфере ЖКХ. Общая сумма наложенных штрафов превысила 934 тыс. рублей, сообщает пресс-служба.

В качестве примера приводится случай в Елабуге, где в Жилинспекцию обратился житель дома №38 на улице Пролетарской. Собственник жаловался на регулярные затопления квартиры и подъезда, сырость и отсутствие электричества из-за замыкания. По его словам, УК игнорировала многочисленные жалобы.

В результате проверки инспектор выявил нарушения и выдал предписание на их устранение. Директору УК «Жилкомфортсервис», обслуживающей данный дом, был назначен штраф в размере 25 тыс. рублей.

Ранее Госжилинспекция прокомментировала инцидент, произошедший накануне в Казани, где в квартире дома №36 на улице Гарифьянова были обнаружены тела четырех студентов.

Рената Валеева