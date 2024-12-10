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Жителю Казани предъявили обвинение в незаконной организации азартных игр

12:38, 10.12.2024
Жителю Казани предъявили обвинение в незаконной организации азартных игр
Фото: Владимир Васильев

В Казани возбуждено уголовное дело против мужчины, обвиняемого в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Татарстану.

По версии следствия, в 2023–2024 годах он арендовал три нежилых помещения на улицах Космонавтов, Бигичева и Пионерской, где установил необходимое оборудование для проведения азартных игр.

  • Мужчина также привлек четырех местных жителей в качестве администраторов, которые сейчас также подлежат уголовной ответственности.

Противоправная деятельность была пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных следователями следственного управления республики. В результате обысков изъяты 43 моноблока, мобильные телефоны и бухгалтерские записи. В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, что правительство России поддержало законопроект, который предоставляет физическим лицам право устанавливать для себя самозапрет на участие в азартных играх. Это решение было озвучено в проекте отзыва кабмина.

Анастасия Фартыгина

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