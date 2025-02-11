Володин призвал запросить у Конгресса США списки финансируемых USAID в России лиц

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запросить у Конгресса Соединенных Штатов списки лиц, которые получали финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID) на территории России. Об этом пишет РИА «Новости».

Выступая на пленарном заседании ГД, Володин отметил, что бывшие получатели финансирования от USAID, покинувшие Россию, теперь могут испытывать трудности за границей. Он выразил уверенность, что США больше не будут поддерживать этих людей, и предложил запросить у Конгресса списки финансируемых USAID в России.

— Нам Конгресс пришлет списки, мы отдадим их в ФСБ, — заявил спикер Госдумы.

Володин пояснил, что если США признали USAID вражеской организацией, то должны предоставить списки тех, кого она финансировала.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял о планах провести проверку деятельности USAID, чтобы определить соответствие финансируемых программ международной политике действующей администрации. Он отмечал, что USAID тратило деньги «во вред» Соединенным Штатам. Также сообщалось о закрытии зарубежных представительств USAID и отзыве персонала.

Рената Валеева