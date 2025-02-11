168 казанских семей получили ключи от новых квартир в ЖК «Мәхәббәт»

Фото: предоставлено Госжилфондом Татарстана

Сегодня в жилом комплексе «Мәхәббәт» в микрорайоне «Салават купере» началось заселение нового 168-квартирного дома №19 по улице Генерала Махмута Гареева. Ключи от благоустроенных квартир получили работники бюджетной сферы, сотрудники предприятий-инвесторов соципотеки, молодые семьи и дети-сироты. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилфонда.

Новостройка возведена за счет средств ГЖФ при раисе Татарстана в рамках республиканской программы соципотеки.

В двухподъездном доме от 8 до 16 этажей. Все квартиры полностью готовы к заселению, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации и счетчиками учета воды и электроэнергии. Также установлены регуляторы тепла и автоматическая система удаленного считывания данных.

Реальное время / realnoevremya.ru

Госжилфонд планирует передать участникам жилищных программ еще два дома на 272 квартиры в ЖК «Мәхәббәт» 12 и 13 февраля. Одновременно в микрорайоне продолжается строительство трех домов на 559 квартир, техническая готовность которых варьируется от 72% до 85%.

Всего в ЖК «Мәхәббәт» будет построено 14 домов переменной этажности (10—18 этажей) на 2 003 квартиры. Восемь домов на 1 004 квартиры были заселены в 2023—2024 годах.

ЖК «Мәхәббәт» спроектирован с учетом современных требований к городской среде: комфортные места общего пользования, дворы без машин, зоны отдыха для всех возрастов.



Рената Валеева