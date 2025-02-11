Путин наградил вице-спикера Госсовета РТ Марата Ахметова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя председателя Государственного совета Татарстана Марата Ахметова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Награда присуждена за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Также почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено директору ООО «Нигез» Дамиру Ялилову.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.