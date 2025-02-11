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Путин наградил вице-спикера Госсовета РТ Марата Ахметова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

12:38, 11.02.2025
Путин наградил вице-спикера Госсовета РТ Марата Ахметова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя председателя Государственного совета Татарстана Марата Ахметова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Награда присуждена за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Также почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено директору ООО «Нигез» Дамиру Ялилову.

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