Правительство Татарстана утвердило ряд мер для улучшения инвестклимата

Фото: Динар Фатыхов

Правительство Татарстана утвердило ряд мер, направленных на улучшение состояния инвестиционного климата в республике. Постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Ключевым элементом программы станет продолжение реализации проекта «Сквозной инвестиционный поток». В рамках этого проекта до 14 февраля будут назначены ответственные руководители, а до 1 апреля пересмотрены и утверждены новые целевые показатели.

Также до 14 февраля правительству предстоит подготовить проект решения, которое закрепит показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов на 2025 год. Дорожные карты для повышения позиций Татарстана в этом рейтинге планируется утвердить до 28 февраля.

Агентство инвестиционного развития республики должно заключить соглашения об информационном взаимодействии для формирования и ведения Инвестиционной карты Татарстана, которая будет обновляться ежеквартально. В сотрудничестве с Минэкономики АИР также займется разработкой инвестиционных предложений для размещения на Инвестиционном портале Татарстана.



Надзорным органам предложено увеличить долю профилактических мероприятий по сравнению с контрольными, а также проводить внеплановые проверки при выявлении рисков нарушения обязательных требований.



Анастасия Фартыгина