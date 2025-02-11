В Госдуме предложили маркировать продающиеся в России продукты с содержанием насекомых

В России на фоне разрешения на использование насекомых в продуктах питания в странах ЕС призвали предотвратить подобные практики. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов также предложил ввести обязательную маркировку таких продуктов при реализации в стране. Копия обращения есть в распоряжении RT.

— В связи с разрешением на использование насекомых в продуктах питания в странах ЕС с 10 февраля считаю необходимым предотвратить подобные инициативы в России и по крайней мере ввести обязательную маркировку таких продуктов при реализации в нашей стране, — отметил он.

По словам автора инициативы, Россия полностью обеспечивает себя традиционными продуктами и внедрение пищевых добавок из насекомых излишне.

— Введение пищевых добавок из насекомых — не только чуждое для России новшество, но и потенциальный риск для здоровья граждан. Исследования показывают высокий уровень зараженности таких ферм паразитами, а значит, речь идет не просто о новом виде белка, а о возможной угрозе распространения заболеваний, — написал Чернышов.

Как в начале февраля сообщали «Известия», Еврокомиссия расширила список разрешенных к употреблению в пищу альтернативных источников белка. В него включили порошок из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor).



Елизавета Пуншева