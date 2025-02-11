В Казани за сутки произошло три ДТП с пострадавшими

Фото: Динар Фатыхов

За сутки в Казани зарегистрировали три ДТП, в результате которых пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекция города.

Среди инцидентов — случаи падения пассажира в результате резкого торможения, наезд на стоящее транспортное средство и наезд на пешехода, который вышел на проезжую часть.



В ходе проверки задержали шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также пять автомобилистов без водительских прав. В территориальное управление полиции по подозрению в совершении различных правонарушений доставлены три человека.

Накануне в Казани произошло ДТП, в результате которого автомобиль Volkswagen Polo перевернулся на крышу. Инцидент произошел на Гвардейской. Водитель Volkswagen Polo столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.



Анастасия Фартыгина