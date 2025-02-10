В Казани молодой водитель перевернулся, двигаясь по полосе для общественного транспорта
Вчера вечером в Казани произошло ДТП, в результате которого автомобиль Volkswagen Polo перевернулся на крышу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
Инцидент произошел на Гвардейской. Водитель Volkswagen Polo 2003 года рождения со стажем вождения три года, двигаясь со стороны Вознесенского тракта в направлении улицы А. Кутуя по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств, столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.
Водитель Toyota 1978 года рождения — жительница Казани с 25-летним стажем вождения. При перестроении она нарушила требование горизонтальной дорожной разметки.
В результате столкновения Volkswagen Polo перевернулся. Водитель Volkswagen получил ушибы мягких тканей и был отпущен из ГКБ №7 после оказания медицинской помощи.
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