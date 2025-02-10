В Казани прошел гала-матч турнира «Золотая шайба» с участием юных хоккеистов
В Казани состоялся гала-матч турнира «Золотая шайба», в котором приняли участие 24 команды юных хоккеистов в возрасте от 10 до 15 лет. Мероприятие собрало детей вместе с профессиональными спортсменами и легендами хоккея, которые провели два периода по 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта республики.
Краткую речь перед участниками и зрителями произнесли известные гости, включая депутата Госдумы России Илью Вольфсона, вице-президента Федерации хоккея Татарстана Андрея Рябова, генерального менеджера ХК «Ак Барс» Марата Валиуллина и нападающего Илью Сафонова.
В рамках мероприятия для зрителей были организованы мастер-классы «Точный бросок» и «Хоккейная эстафета», а также лотерея с призами.
- Турнир «Золотая шайба» продлится до 28 февраля.
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