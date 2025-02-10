Скончалась выдающаяся журналистка Татарстана Галина Печилина

Фото: Динар Фатыхов

На 78-м году жизни скончалась известная российская и татарстанская журналистка Галина Печилина. Печилина была автором публикаций во многих СМИ и значимой фигурой в мире медиапрофессионалов Татарстана.

Журналистский путь Галины Печилиной начался в редакции газеты «Вечерняя Казань», где она работала под руководством редактора Андрея Гаврилова. В дальнейшем она продолжила свою карьеру в Москве, в журнале «Нефть и капитал» и газете «Ведомости», а также участвовала в создании книг в составе творческих команд. В последние годы своей жизни Печилина вновь вернулась в Казань.

Она оставила заметный след в аналитической журналистике, особенно в период обновления экономики Татарстана. Под ее авторством выходили аналитические материалы о развитии нефтяной и нефтехимической отраслей.





Анастасия Фартыгина