«Нефтехимик» поехал в аэропорт Уфы на автобусе для вылета на матч в Сочи

Хоккейный «Нефтехимик» поехал в Уфу на автобусе для пересадки на самолет в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Из-за непогоды в Нижнекамске команда не смогла вылететь прямым рейсом в Сочи на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— «Нефтехимик» отправился на автобусе в Уфу, откуда полетит на календарный матч в Сочи с одноименным клубом. Напомним, что сегодня из-за сильного тумана самолет, на котором «волки» должны были лететь в Сочи, не смог приземлиться в Бегишево и вынужден был произвести посадку в аэропорту Уфы, — говорится в заявлении клуба.

Матч «Нефтехимика» против «Сочи» состоится 11 февраля в Сочи в 19.30 по московскому времени. Вместе с командой отправились три вратаря, восемь защитников и 13 нападающих.



«Нефтехимик» после 53 матчей набрал 45 очков и занимает девятое место в Восточной конференции. Нижнекамская команда отстает от зоны плей-офф на девять баллов.

Зульфат Шафигуллин