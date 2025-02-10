Президент Румынии заявил, что уйдет в отставку 12 февраля

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил, что 12 февраля уйдет в отставку, чтобы предотвратить рассмотрение парламентом вопроса об импичменте.

Мандат Йоханниса истек 21 декабря 2024 года, и он продолжал исполнять обязанности до избрания нового главы государства, намеченного на 4 мая. Несколько партий, включая «Альянс за объединение румын» (AUR), «Спасите Румынию S.O.S» и «Партия молодых людей» (POT), инициировали сбор голосов для отставки президента, и парламент должен был рассмотреть этот вопрос 11 февраля.

— Через несколько дней парламент проголосует за мое отстранение от должности, и в Румынии начнется кризис, поскольку начинается референдум об отставке президента… Чтобы избавить Румынию от этого кризиса — подайте в отставку. Я покину свой пост послезавтра, 12 февраля, — заявил Йоханнис на брифинге.

Он выразил уверенность, что от этого решения никто не выиграет, а референдум негативно повлияет на внутреннюю и внешнюю политику, а также приведет к разделению общества. По его словам, он не хочет, чтобы Румыния стала «посмешищем для всего мира».