В Татарстане определены размеры фитр-садаки, фидии и нисаба на Рамадан

Фото: Михаил Захаров

Совет улемов и Совет казыев Духовного управления мусульман Татарстана приняли решения относительно размеров фитр-садаки, фидии и нисаба в связи с наступлением священного месяца Рамадан, который начнется 28 февраля после захода солнца. Об этом сообщили в пресс-службе.

Согласно решениям, в 2025 году установлены следующие размеры:

нисаб для выплаты закята (по золоту): 720 000 рублей;

нисаб для выплаты фитр-садаки (по серебру): 57 000 рублей;

минимальный размер фитр-садаки: 200 рублей;

размер фитр-садаки для имеющих возможность выплачивать закят: 1 100 рублей;

фидия (искупление за невозможность держать пост): 400 рублей за каждый пропущенный день.

Напомним, первый день поста — 1 марта 2025 года (суббота). Первый таравих-намаз прочитают 28 февраля после ночного намаза иша. В мечетях Татарстана таравих-намаз будет читаться в 20 рака’атов согласно ханафитскому мазхабу.



Рената Валеева