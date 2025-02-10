Вяльбе: Большунову нужно использовать шанс выступить в международной гонке перед ЧР

Фото: Динар Фатыхов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову необходимо воспользоваться возможностью и принять участие в международной гонке в преддверии чемпионата России.

Александр Большунов включен в список участников гонки на 30 км Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля в Италии.

— Александр тренируется и соревнуется, как это делал ранее. В рамках подготовки к чемпионату России и к дальнейшим национальным соревнованиям он будет участвовать в данной гонке. Если есть такая возможность, то почему от нее надо отказываться? — прокомментировала ситуацию Елена Вяльбе в интервью «Спорт-Экспрессу».

Вяльбе подчеркнула, что участие в международной гонке станет важным этапом подготовки Большунова к предстоящим национальным стартам.

28-летний татарстанский спортсмен — один из самых титулованных лыжников современности. В его активе четыре серебряные и две бронзовые медали Олимпийских игр, два Кубка мира, победа в многодневной гонке «Тур де Ски», золото чемпионата мира, шесть серебряных и одна бронзовая медаль мировых первенств.

Рената Валеева