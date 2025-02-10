Минниханов: Казань может стать ключевой площадкой для биржи БРИКС

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с президентом Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорем Артемьевым в рамках рабочей поездки в Москву. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

В ходе встречи Артемьев представил информацию о ключевых направлениях деятельности биржи, акцентировав внимание на выполнении государственных задач по формированию прозрачных ценовых индикаторов в стратегических отраслях экономики.

Стороны отметили благоприятные предпосылки для развития эффективного сотрудничества со странами исламского мира и подчеркнули значимость такого взаимодействия, особенно в контексте развития биржевой торговли.

Ключевой темой обсуждения стало создание биржи БРИКС — поручение о создании которой дал президент России Владимир Путин на XVI саммите в Казани. Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент СПбМТСБ Игорь Артемьев обсудили перспективы размещения площадки биржи БРИКС именно в столице Татарстана.

— Казань имеет все основания стать ключевой площадкой для взаимодействия в процессе формирования биржи БРИКС, — подчеркнули участники встречи.

Рената Валеева