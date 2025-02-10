Россотрудничество: вузы Казани популярны среди таджиков для обучения по квоте
Россия оказывает поддержку Таджикистану в подготовке специалистов для развития страны, выделяя квоты на обучение в российских вузах за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщил руководитель представительства Россотрудничества в республике Андрей Патрушев, пишет ТАСС.
10 февраля в Таджикистане начались очные собеседования с кандидатами на обучение в вузах России в рамках квоты. В состав рабочих групп, проводящих собеседования, входят представители как российских, так и таджикистанских университетов. В 2025 году Россия предоставит республике тысячу мест для обучения по квоте.
— Квотная кампания, конечно, проводится для того, чтобы помочь нашему союзному государству Таджикистану в подготовке кадров для страны, для экономики страны, для ее развития. То есть мы прежде всего готовим специалистов для Таджикистана, которые после обучения в Российской Федерации вернутся в свою страну и продолжат здесь свою трудовую деятельность, — подчеркнул Патрушев.
По данным Россотрудничества, на обучение в российских вузах по квоте подано около 4 тыс. заявок от граждан Таджикистана. Около 2,5 тыс. кандидатов примут участие во вступительных испытаниях.
Андрей Патрушев отметил популярность среди абитуриентов из Таджикистана высших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин сообщил о намерении увеличить квоту для студентов из Таджикистана.
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