Россотрудничество: вузы Казани популярны среди таджиков для обучения по квоте

Фото: Мария Зверева

Россия оказывает поддержку Таджикистану в подготовке специалистов для развития страны, выделяя квоты на обучение в российских вузах за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщил руководитель представительства Россотрудничества в республике Андрей Патрушев, пишет ТАСС.

10 февраля в Таджикистане начались очные собеседования с кандидатами на обучение в вузах России в рамках квоты. В состав рабочих групп, проводящих собеседования, входят представители как российских, так и таджикистанских университетов. В 2025 году Россия предоставит республике тысячу мест для обучения по квоте.

— Квотная кампания, конечно, проводится для того, чтобы помочь нашему союзному государству Таджикистану в подготовке кадров для страны, для экономики страны, для ее развития. То есть мы прежде всего готовим специалистов для Таджикистана, которые после обучения в Российской Федерации вернутся в свою страну и продолжат здесь свою трудовую деятельность, — подчеркнул Патрушев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным Россотрудничества, на обучение в российских вузах по квоте подано около 4 тыс. заявок от граждан Таджикистана. Около 2,5 тыс. кандидатов примут участие во вступительных испытаниях.

Андрей Патрушев отметил популярность среди абитуриентов из Таджикистана высших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин сообщил о намерении увеличить квоту для студентов из Таджикистана.

Рената Валеева