В России увеличат квоту для студентов из Таджикистана
Президент России Владимир Путин сообщил о намерении увеличить квоту для студентов из Таджикистана, обучающихся в российских вузах в ходе переговоров с таджикским лидером Эмомали Рахмоном.
- Путин уточнил, что Таджикистану уже предоставлена самая большая квота — 1 тыс. студентов.
Он подчеркнул, что Россия постоянно увеличивает эти цифры и готова сделать это вновь в ближайшее время, уделяя внимание филиалам российских вузов, работающим в Таджикистане.
Напомним, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон вновь избран председателем Народной демократической партии Таджикистана (НДПТ) на 15-м съезде партии, прошедшем в Душанбе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.