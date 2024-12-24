В России увеличат квоту для студентов из Таджикистана

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин сообщил о намерении увеличить квоту для студентов из Таджикистана, обучающихся в российских вузах в ходе переговоров с таджикским лидером Эмомали Рахмоном.

Путин уточнил, что Таджикистану уже предоставлена самая большая квота — 1 тыс. студентов.

Он подчеркнул, что Россия постоянно увеличивает эти цифры и готова сделать это вновь в ближайшее время, уделяя внимание филиалам российских вузов, работающим в Таджикистане.

Напомним, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон вновь избран председателем Народной демократической партии Таджикистана (НДПТ) на 15-м съезде партии, прошедшем в Душанбе.

Анастасия Фартыгина