ФАС раскрыла картель на торгах по нацпроекту «Образование» на 276 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор на торгах по поставке учебного и компьютерного оборудования в рамках национального проекта «Образование». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС установили признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и индивидуального предпринимателя.

Компании, занимающиеся поставками оборудования в образовательные учреждения, заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 32 торговых процедурах в шести регионах: Бурятия, Татарстан, Чувашия, Архангельской, Брянской и Новгородской областях.

Общая сумма государственных контрактов, заключенных в результате картельного сговора, составила 276,7 млн рублей. Участникам картеля грозят административные штрафы.

В декабре прошлого года ФАС России инициировала антикартельные проверки среди производителей сливочного масла из-за обращений граждан о росте цен на этот продукт.

Рената Валеева