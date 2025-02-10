Минцифры Татарстана предупредило о новых схемах мошенничества с детьми
Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин предупредил о росте случаев мошенничества, направленных на детей. Злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы обманом заставить детей передать доступ к финансовым средствам родителей. Об этом глава ведомства сообщил в своем телеграм-канале.
По словам министра, за последние месяцы зафиксирован рост числа подобных преступлений. Он выделил три основные схемы, которые используют мошенники:
- Мошенники представляются сотрудниками полиции или других организаций и сообщают о «чрезвычайной ситуации», угрожая родителям и требуя срочный перевод денег.
- Злоумышленники обещают поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх, требуя данные банковской карты для получения «приза». Также активно распространяется схема продажи игровой валюты (например, в Roblox), в результате чего дети берут деньги из дома и отдают мошенникам.
- Под предлогом помощи мошенники убеждают ребенка установить программы удаленного доступа, чтобы получить контроль над смартфоном родителей и их банковскими приложениями.
Минцифры Татарстана призывает родителей быть бдительными и рекомендует следующее:
- объясните детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать данные банковской карты или устанавливать неизвестные приложения;
- используйте родительский контроль: настройте ограничение доступа на мобильных устройствах ребенка;
- подключите уведомления в онлайн-банке, чтобы быстро реагировать на подозрительные банковские операции;
- объясните ребенку, как поступать в случае подозрительных звонков. Запишите дополнительные номера телефонов, по которым дети могут связаться с вами или другими близкими;
- расскажите детям, что в случае угрозы со стороны незнакомых людей им следует обязательно обратиться к родителям или другим близким.
Ранее Хайруллин предупредил о новой схеме мошенничества. Гражданам предлагают отказаться от ежемесячного списания средств «на нужды СВО», переходя по предоставленной ссылке.
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