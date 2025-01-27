Хайруллин предупредил о новой схеме мошенничества — «на нужды СВО»

Фото: Мария Зверева

В России начали фиксироваться случаи мошенничества, связанные с письмами, якобы отправленными от имени крупных банков, таких как Сбербанк, Т-банк и ВТБ. Гражданам предлагают отказаться от ежемесячного списания средств «на нужды СВО», переходя по предоставленной ссылке.

Министр цифровизации республики Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале отметил, что такие действия могут привести к серьезным последствиям.

— Мошенники используют этот прием для кражи личных данных и доступа к банковским счетам. После ввода своих данных пользователи рискуют потерять деньги и установить вредоносное программное обеспечение, которое может скопировать их чаты, фотографии и другую личную информацию, — подчеркнул он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В связи с этим министр призвал граждан быть особенно внимательными и следовать нескольким простым рекомендациям по защите личной информации:

Не переходите по непонятным ссылкам из электронных писем и сообщений, так как они могут вести на мошеннические сайты. Регулярно обновляйте антивирусное ПО, чтобы защитить свои устройства от угроз. Осторожно относитесь к вводу личной информации, такой как банковские счета или карты, на незнакомых сайтах. Проверяйте достоверность информации: если у вас есть сомнения в надежности сайта, лучше связаться с банком или официальной организацией для уточнения деталей. Игнорируйте подозрительные сообщения и письма, содержащие просьбы ввести личные данные или произвести оплату.

Хайруллин призвал граждан оставаться бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

За 2024 год в России зафиксировали 1,8 млрд кибератак — и это без учета фишинга, который, как сообщили «Реальному времени», по-прежнему входит в топ излюбленных приемов мошенников. Какие еще виды киберугроз были распространены в прошлом году и актуальны в нынешнем — в материале издания.

Рената Валеева