Защитник «Ак Барса» Лямкин назвал две главные цели команды на сезон в КХЛ

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин озвучил две главные цели казанской команды в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По словам хоккеиста, «барсы» намерены побороться за победу в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина.

— Оценивать команду рано. Впереди плей-офф, и мы хотим забраться как можно выше. И первое место занять, и в плей-офф хотим дойти до самого конца — до Кубка. Мы идем к этой цели и, надеюсь, дойдем, — приводит слова Лямкина «РБ Спорт».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ после 52 матчей. От лидирующего «Трактора» казанская команда отстает на четыре очка, имея три игры в запасе. Следующий матч «Ак Барс» проведет 11 февраля в Казани с «Торпедо» в 19.00 по московскому времени.

Лямкин в нынешнем сезоне забил семь шайб и отдал 31 голевую передачу в 52 играх чемпионата. Хоккеист занимает третье место в списке защитников по количеству набранных очков в текущем первенстве.

Зульфат Шафигуллин